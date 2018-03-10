تمديد ولاية المسؤول عن عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة

قال مسؤول بالأمم المتحدة، الجمعة، إن الفرنسي جان بيار لاكروا المسؤول عن عمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية سيبقى بمنصبه حتى العام 2020.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ولاية الدبلوماسي الفرنسي السابق (57 عامًا) الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمدة عام في شباط/فبراير 2017 “تم تمديدها حتى العام 2020”.

يشغل لاكروا منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات السلام وهو مسؤول حاليًا عن زهاء 106 آلاف عسكري وشرطي ومدني يتحدرون من 124 دولة ويشاركون بـ15 عملية سلام في أنحاء العالم كافة.

منذ نهاية 2017، بدأت الأمم المتحدة تعديل طريقة عمل عناصرها، تمهيدًا لجعلهم أكثر كفاءة. وسميت الإستراتيجية الجديدة التي ستطبق تدريجيًا في الأشهر المقبلة، “إستراتيجية الحماية عبر التخطيط” وهي تقضي بتأمين عناصر يتمتعون بمزيد من القدرة على الحركة لمواجهة التهديد بمزيد من السرعة.

لذلك ستطور الأمم المتحدة وسائل الاستخبارات لعسكرييها ميدانيًا، وتجهيزهم أيضًا تجهيزًا أفضل، من خلال تزويدهم بوسائل جوية، كما قال دبلوماسيون طلبوا التكتم على هوياتهم.