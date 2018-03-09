كيف ردّ “الدوما الروسي” على إعلان البنتاغون إمكانية تدمير بلاده؟

أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب الروسي “الدوما“، يوري شفيتكين، في مجمل ردّه على تهديدات أمريكية بتدمير بلاده، إن موسكو “لن تهاجم أحدًا، لكن قواتها المسلحة قادرة على صد أي عدوان، وتلقين المعتدي درسًا لا ينساه”.

وتعليقًا على تصريح رئيس القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتين، الذي قال فيه إن “الغواصات الأمريكية قادرة على تدمير روسيا”، أكد شفيتكين أن “التهديدات المختلفة اليوم تأتي أولًا من الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، في حين أن العقيدة العسكرية الروسية هي عقيدة دفاعية بشكل أساس”.

وقال شفيتكين، خلال مقابلة مع شبكة “آر تي” التلفزيونية:”هذا يؤكد مرة أخرى على ضرورة تعزيز الدفاعات عن بلدنا”.

ووفقًا لعضو البرلمان، فإن “الولايات المتحدة ترغب في إظهار قدرات الأسلحة الموجودة لديها”، واصفًا هذا الأمر بـ”الهراء، فأحدث أنواع الأسلحة الروسية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين، يمكنها صد أي عدوان خارجي”.

وتابع شفيتكين:”نحن لا نريد أية حرب، ولا نسعى إليها، ونحن نصارع من أجل السلام.. ونعرض مرة أخرى الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة القضايا الأمنية”.