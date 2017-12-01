روسيا تحظر دخول وسائل الإعلام الأمريكية لـ”الدوما”

في رد بالمثل، حظرت روسيا دخول الإعلام الأمريكي، إلى مجلس الدوما، الغرفة الثانية بالبرلمان الروسي.

وقالت رئيسة لجنة الرقابة والقوانين في الدوما، أولغا سيفاستيانوفا، في تصريحات صحفية بموسكو، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ، اعتبار من الاسبوع المقبل.

وشددت سيفاستيانوفا على أن هذه الخطوة تأتي ردا بالمثل على الولايات المتحدة التي سحبت اعتماد قناة روسيا اليوم بخصوص الدخول إلى الكونغرس.

وسحب الكونغرس الأمريكي ترخيص مراسلي قناة روسيا اليوم “RT” لدخول مقره، وذلك بعد تسجيل الشركة الخادمة للفرع الأمريكي لـ”RT” كـ”عميل أجنبي”، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

بدوره وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت الماضي قانونا جديدا يقضي بإمكانية إدراج وسائل إعلام تمولها دول أو مؤسسات أجنبية على قائمة “العملاء الأجانب”.