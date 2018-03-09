بوتين يشكك مجددًا في الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

شكك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالاتهامات التي وجهتها واشنطن ضد مواطنين روس، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قائلًا: إن المتهمين في القضية ربما يكونون أمريكيين.

وتساءل بوتين، في مقابلة أجرتها معه شبكة “أن بي سي” التلفزيونية الأمريكية، وأذاعتها اليوم الجمعة: “لماذا تعتقدون أن السلطات الروسية، بما في ذلك أنا، أعطت الإذن لشخص ما للقيام بذلك؟”.

وأضاف أنه “لم يتغير شيء منذ تحدثنا في سان بطرسبورغ في حزيران/ يونيو 2017، فقد ظهرت هناك بعض الأسماء، وماذا بعد؟ هذه الأسماء يمكن أن تكون لأمريكيين يعيشون في روسيا، يجلسون هنا ويتدخلون في العملية السياسية الخاصة بكم هناك”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن “العالم كبير جدًا ومتنوع، وهناك علاقات معقدة للغاية بين الولايات المتحدة وروسيا، وأن بعضًا من مواطنينا لديهم رأيهم الخاص حول هذه العلاقات”.

وتابع بوتين: “أنت ذكرت لي أسماء بعض الأفراد وبعض الأشخاص، وأخبرتني أنهم روس. ماذا بعد؟ يمكن أن يكونوا مواطنين روسًا، يعملون لصالح شركات أمريكية. وربما عمل واحد منهم أو أكثر لصالح شخص من المرشحين. ليس لدي أي فكرة عن هذا، إنها ليست مشكلتي”.

وقبل أسابيع قليلة، اتهم المدعي الخاص الأمريكي، روبرت مولر، 13 مواطنًا روسيًا وثلاثة كيانات قانونية بالقيام بمحاولات للتدخل في الانتخابات بالولايات المتحدة.

وردّ المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، وفي وقت سابق، على مثل هذه الاتهامات، معتبرًا أنها “غير مؤكدة أبدًا ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.