أمريكا تعلن الجمعة قرارها بشأن الاتفاق النووي مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن بلادها، ستعلن، الجمعة، قرارها حول تمديد نظام رفع العقوبات عن إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، المسؤول في الوزارة ستيف غولدشتاين.

وقال غولدشتاين، إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي وزيري الدفاع جيمس ماتيس والخارجية ريكس تيلرسون في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل أن يتخذ قراره بهذا الشأن.

وأفاد المتحدث بوجود مناقشات مستمرة حول هذه القضية في الوقت الحالي.

وكان ترامب قد أعلن في أكتوبر/تشرين أول الماضي سحب الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي، معتبرا أن الاتفاق “أحد أسوأ” الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة مؤكدا أن طهران لا تحترم روحه.

وزير الخارجية الأمريكي، كان قد قال في مقابلة أجرتها معها وكالة “أف بي” للأنباء، قوله “إما أن نعدل الاتفاق أو نلغيه”.

وأبرمت الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا اتفاقاً مع إيران، في يوليو/ تموز 2015.

وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.

ويتهم الغرب وإسرائيل، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية.