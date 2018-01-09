إيران تقمع محتجين طالبوا بإطلاق سراح ذويهم من سجن بطهران (فيديو)

أفادت تقارير، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الأمنية الإيرانية، قمعت العشرات من المواطنين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام سجن “إيفين”، شمال العاصمة طهران؛ للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم ذويهم، الذين اعتقلتهم السلطات أثناء الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها البلاد منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضد الحكومة والنظام.

وبحسب موقع “راديو فاردا”، لم يتضح ما إذا كانت السلطات قد اعتقلت بعض المحتجين أو أوقعت إصابات بينهم، في حين أن بعض أهالي المعتقلين لا يزالون ينصبون خيامهم لليوم السابع على التوالي أمام السجن؛ في انتظار معرفة مصير أبنائهم المعتقلين.

وكانت جماعات طلابية وشبابية إيرانية، قد دعت في بيان لها، صباح اليوم، جميع المواطنين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام السجن، شمال العاصمة طهران.

وأكد البيان، أن الهدف من هذا التجمع هو “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو الاحتجاجات الأخيرة، دون كفالة أو قيد أو تنظيم دعوى قضائية ضد المعتقلين”، مطالبين في الوقت ذاته السلطات بتقديم معلومات عن حالة المحتجزين إلى أسرهم.

ودعا البيان إلى سحب القوات الأمنية، خصوصًا التي ترتدي زيًا مدنيًا، من الحرم الجامعي في العاصمة طهران ومن باقي المدن، وإنهاء تهديد الطلاب والناشطين.

وفي أحدث إحصائية عن عدد المحتجين المعتقلين، كشف عضو البرلمان عن طهران النائب محمود صادقي، أن عدد المعتقلين بلغ حوالي 3700 شخص في أجزاء مختلفة من البلاد، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم من قبل مختلف الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون.

ونقل صادقي هذا الرقم، الذي يعد أعلى بكثيرمما كان يُعتقد لدى كثيرين، عن قائمة متوفرة لدى جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية.

وقال صادقي في مقابلة مع وكالة “خانه ملت” الإخبارية التابعة للبرلمان الإيراني، إنه يتعين على السلطات إبلاغ ذوي المعتقلين على وجه السرعة.

وكان رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، تعهد الأسبوع الماضي، بإنزال أقسى العقوبات بحق المتظاهرين الذين وصفهم بـ”مثيري الفتنة والشغب”.