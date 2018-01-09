مسؤول في الرئاسة الفلسطينية يكشف عن مخطط أمريكي لعزل عباس

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء إن “هناك تسريبات حول خطة أمريكية لعزل الرئيس محمود عباس من منصبه”، نافيًا مشاركة أطراف عربية في المخطط، الذي لم يعط أي تفاصيل عنه.

وأضاف نبيل شعث أن الرئيس الفلسطيني “يتعرض لضغوطات أمريكية هائلة، من أجل القبول باستمرار الولايات المتحدة وسيطًا للسلام في المنطقة”.

وشدد على أن “الدور الأمريكي بصفته وسيطًا للسلام قد انتهى، ولا تراجع في هذا الموقف”.

والشهر الماضي، قال عباس، في كلمة له خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، حول القدس،” إنه ‎لن يقبل أن يكون للإدارة الأمريكية أي دور في العملية السياسية بعد الآن”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الأمريكي.

وفي السياق، اعتبر شعث الحديث عن “مشاركة أطراف عربية أو مقربين من الرئيس الفلسطيني” في مخطط عزل عباس، “مجرد شائعات لا صحة لها”.

ودعا إلى “توجيه المعركة نحو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحاول خرق الموقف الفلسطيني الموحد، والحفاظ على اللحمة الوطنية”.

وكان موقع “قدس نت” المحلي الفلسطيني، قد ذكر مؤخرًا، أن أجهزة السلطة الفلسطينية، كشفت مؤخرًا “مساعي عربية وأمريكية” من خلال اتصالات مع مقربين من عباس، لعزله من منصب الرئاسة، وتحجيم صلاحياته.

وقال الموقع إن معلومات أمنية وصلت إلى الرئيس عباس شخصيًا من خلال أجهزة الرئاسة، بأن هناك اتصالات سرية تجري بين مسؤولين كبار في السلطة ومقربين منه، لعزله من منصبه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 6 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعترافه بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

وكانت قد توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، إثر رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وقبول حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.