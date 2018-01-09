نائب روحاني: رفسنجاني كان يفهم مشاكل الشعب وعلاقتنا مع العرب في عهده “جيدة”

دعا إسحاق جيهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، إلى “تحقيق مطالب الشعب الإيراني، وحل المشاكل الاقتصادية والسياسية والثقافية كافة”، التي تعاني منها البلاد.

وقال جيهانغيري في كلمة خلال إحياء ذكرى وفاة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، إنّ “الاعتراضات والنقاشات الحاصلة بشأن المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية، هي من أجل مستقبل إيران”.

وشدد جيهانغيري على ضرورة “إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة”، كي لا تتحول الاعتراضات إلى مظاهرات للعنف والكراهية، مبيناً أنّ “العنف يضر بوحدة البلاد”.

وتابع: “الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد”.

وفيما يتعلق بمسيرة الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني السياسية، قال جيهانغيري “إنّ رفسنجاني كان يفهم جيداً مشاكل الشعب، وكانت علاقاتنا مع البلدان العربية جيدة في عهده”.

يذكر أنّ رفسنجاني تولى رئاسة إيران لدورتين متتاليتين خلال الفترة الممتدة بين عامي 1989 – 1997، وتوفي في 8 يناير/ كانون الثاني العام 2017.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق إيران)، احتجاجات على غلاء المعيشة، وتحولت لاحقًا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية “قم”، مخلّفة 24 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.