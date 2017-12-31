حزب رفسنجاني يدعو روحاني لتلبية مطالب المحتجين أو الاستقالة

دعا المتحدث باسم حزب” كاركزاران ” (كوادر البناء)، الذي أسسه رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الراحل على أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي يعد من أكبر المتحالفين والداعمين للرئيس الحالي حسن روحاني، الأخير وحكومته إلى الاستقالة، في حال لم يتمكن من الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال حسين مرعشي، عبر حسابه على “التلغرام” السبت، إن “روحاني وحكومته إذا لم يتمكنوا من الاستجابة لمطالب المحتجين عليهم الاستقالة”.

وينتمي النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، لحزب كوادر البناء ويعد من أبرز قادته، وقد اتهم الجمعة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالوقوف وراء الاحتجاجات.

وأضاف حسين مرشعي أن “روحاني أضاع ماء وجه التيار الإصلاحي الذي قدم له الدعم خلال الدورتين الأخيرتين من الانتخابات الرئاسية”.