بالفيديو.. منشق عن “الباسيج” يحرق هويته العسكرية ويصف النظام الإيراني بـ”الدموي”

أعلن مواطن إيراني قال إنه أحد عناصر قوات التعبئة “الباسيج” الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني، انشقاقه عن القوات وتأييده للمتظاهرين ضد النظام الإيراني، واصفًا النظام الحاكم بـ”الدموي”.

وظهر المواطن مصطفى دهباشي في مقطع فيديو نشر على موقع “تلغرام” وهو يحرق هويته العسكرية، معلنًا تأييده للمتظاهرين المطالبين بتغيير النظام، قائلًا: “وداعًا لنظام الجمهورية الإسلامية، هذا النظام المتعطش للدماء، النظام الظالم القمعي المستبد الذي لا يرحم أحدًا”.

وطالب دهباشي عبر الفيديو جميع عناصر قوات “الباسيج“، “بالانشقاق والالتحاق بصفوف الشعب الثائر”.

يشار إلى أنه انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو لعناصر تدعي أنها من قوات “الباسيج”، وهي تقوم بحرق هوياتها العسكرية دون أن تظهر ملامح وجهها خشية من ملاحقة السلطات الأمنية.

وتأتي موجة الانشقاقات هذه في ما تتوسع رقعة الاحتجاجات وتزداد حصيلة القتلى من المدنيين الذين خرجوا ضد سياسات النظام الحاكم.