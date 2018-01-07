إيران تعتزم نشر دوريات من قوات “الباسيج” لحفظ الأمن في طهران

أعلن قائد قوات فيلق “محمد رسول الله”، التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد رضا يزدي، الأحد، عن بدء تسيير دوريات في شوارع طهران لقوات التعبئة “الباسيج” قريبًا.

ويأتي ذلك على خلفية الإحتجاجات التي شهدتها مدن بالبلاد، ومن ضمنها العاصمة ضد الحكومة والنظام منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال الجنرال يزدي إن “دوريات لقوات الباسيج ستبدأ عملها في طهران قريبًا بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون والقضاء”، مضيفًا أن “الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على أمن العاصمة ومواطنيها”.

وأكد أن “قوات الشرطة سوف تقوم بواجبها لتأمين العاصمة؛ ولكن ضمان الأمن الكامل في طهران يتطلب تعاون جميع الأجهزة بما فيها قوات التعبئة – الباسيج”.

وساهمت “الباسيج” في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد الحكومة والنظام، التي انطلقت شرارتها في الـ28 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسبب غلاء الأسعار وتفشي البطالة وانتشار الفساد الاقتصادي، وتورط النظام في صراعات خارجية، تستنزف ثروات البلاد.