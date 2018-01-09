بالفيديو.. تجدد التظاهرات في المناطق ذات الغالبية العربية في إيران

تجددت المظاهرات الليلة الماضية في عدد من المدن التابعة لمحافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب إيران، بحسب ما ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت قناة “صوت الشعب” المؤيدة للاحتجاجات الشعبية عبر تطبيق التلغرام، إن “مسيرات حاشدة شهدتها مناطق مختلفة من محافظة خوزستان كانت أكبرها في مدينة الأهواز”، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في الأهواز.

وأظهر مقطع فيديو نشر على شبكة الإنترنت فرار قوات الأمن الإيرانية ومكافحة الشعب أمام المتظاهرين الذين رشقوهم بالحجارة.

أكبرها في #الأهواز حيث فرت قوات الأمن..

تجددت المظاهرات الليلة الماضية (الاثنين) في عدد من المدن التابعة لمحافظة #خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب #إيران . pic.twitter.com/AUGDo3xeZW — إرم نيوز (@EremNews) January 9, 2018

كما شهدت مدن انديمشك وإيزه وباغ ملك والحميدية وعبادان ودزفول ورامشير ورامهرمز وشادكان والشوش وشوشتر وكتوند، مسيرات احتجاج الليلة الماضية، من دون أن تتحدث تقارير عن وقوع صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وتحدثت المعارضة الإيرانية عن وجود حصار تفرضه القوات الأمنية على منطقتي حصير آباد وعلوي شلنك آباد، مضيفة أن “شباب بعض هذه المناطق اضطروا إلى استخدام السلاح لصد هجمات قوات الأمن المدعومة من قوات التعبئة (الباسيج)”.

ونقل موقع “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة”، اليوم أن المواطنين في منطقتي «حصيرآباد» وحي«علوي- شلنك آباد» بمدينة الأهواز التجأوا إلى اشتباك مسلح للدفاع عن أنفسهم حيال هجمات قوات الحرس الهمجية، كما قاوم شباب أهوازيون ومواطنو لور الساكنين في المدينة أمام قوات الحرس المجرمين وقتلوا 9 منهم”، ولم تؤكد السلطات الحكومية هذه الرواية.

ودخلت الاحتجاجات في إيران يومها الـ13 ولم تتمكن السلطات الأمنية من إخمادها بشكل كامل رغم الإعلان الرسمي عن انتهائها.

وكان موقع إذاعة “زمانه” التابع للمعارضة الإيرانية بالخارج، أفاد أمس، أن عدد المعتقلين في محافظة خوزستان وعاصمتها الأهواز تجاوز ألف متظاهر بينهم 400 أمراة.

ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة قولها “اعتقال أكثر من ألف متظاهر في الأهواز ومدنها والضواحي بينهم 400 أمراة”، مشيرة إلى أن أغلب المعتقلين من مدينة (إيذه ومسجد سليمان، وشادكان وشوشتر)”، مضيفة أن “أغلب المعتقلين نقلوا إلى مراكز احتجاز وسجون في مدينة الأهواز”.