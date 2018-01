بالفيديو ..محتجون إيرانيون يحرقون حوزة علمية ومقرًا للباسيج في أصفهان

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، فيديو يظهر فيه محتجون وهم يحرقون مبنى الحوزة العلمية الدينية ومقرًا لقوات التعبئة (الباسيج)، التابعة للحرس الثوري في مدينة “مباركة”، في محافظة أصفهان الإيرانية.

ودخلت الاحتجاجات الشعبية في إيران يومها الثاني عشر، بعد أن بدأت بمطالب اقتصادية؛ بسبب تردي الوضع المعيشي، وتحولت بسرعة إلى احتجاجات سياسية مناهضة للحكومة.

#Iran #News : To burn the Basij Resistance Base of Mobarakeh

The city of vineyce #FreeIran #Iranprotests #RegimeChange pic.twitter.com/1AzguSBz1D

