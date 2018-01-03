نواب أصفهان يدرسون الاستقالة من البرلمان الإيراني

كشف النائب عن محافظة أصفهان في البرلمان الإيراني حيدر علي عابدي، اليوم الأربعاء، عن وجود نية لدى نواب المحافظة، البالغ عددهم 19 نائبًا من أصل 329، بالاستقالة من البرلمان بسبب المواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين.

وقال عابدي في حديث لوكالة أنباء “مهر” شبه الرسمية، إن “هناك توجهًا لانسحاب جماعي لنواب محافظة أصفهان من البرلمان؛ بسبب الظلم الذي لحق بالمحافظة من قبل الحكومة”، داعيًا الوزارات إلى الاستماع لمطالب أبناء المحافظة ووضع خطط لإصلاح الأوضاع.

وأضاف: “استقالة نواب محافظة أصفهان من البرلمان، ربما تُتخذ خلال الاجتماع الذي سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأوضح عابدي: “محافظة أصفهان تعاني من الجفاف، وتلوث الهواء، وهذا له تأثير كبير على حياة الناس”، داعيًا البرلمان والجهات المختصة الحكومية إلى متابعة هذه المشاكل بجدية.

وتصدت قوات الأمن الإيرانية في محافظة أصفهان للمتظاهرين خلال الأيام الماضية، موقعة 4 قتلى وعشرات الإصابات في صفوف المحتجين.

وشهدت إيران منذ الخميس الماضي مظاهرات بدأت في مدينتي “مشهد” و”كاشمر” احتجاجًا على غلاء المعيشة، تحولت في وقت لاحق إلى مظاهرات ضد النظام.