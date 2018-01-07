بالفيديو.. بائع إيراني يحرق نفسه بعد إغلاق السلطات محله التجاري

أحرق إيراني نفسه، يوم الأحد، احتجاجًا على إغلاق محله التجاري، وفق ما أظهره فيديو تداوله ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولم يحدد الفيديو المتداول مكان وقوع الحادثة داخل إيران، لكنه أظهر تجمهرًا لكثير من الناس أثناء إحراق صاحب المحل نفسه بعد إغلاقه من قبل كوادر البلدية.

وحاول المتواجدون أمام المحل المغلق إطفاء النيران المشتعلة في جسد البائع، لكن دون جدوى.

يشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني دخلت الأحد يومها الحادي عشر، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى مئات المعتقلين.