حصيلة رسمية.. 21 قتيلاً في الاحتجاجات الشعبية بإيران

قتل تسعة أشخاص هم ستة متظاهرين وأحد المارة وشرطي وعنصر من الحرس الثوري ليل الاثنين في منطقة أصفهان بوسط إيران، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء.

وقتل ستة متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن، فيما قتل عنصر في الحرس الثوري في كهريز سنغ، فيما قتل أحد المارة في خميني شهر، بحسب التلفزيون الرسمي، إضافة إلى شرطي في نجف أباد المجاورة.

واعترف التلفزيون الرسمي، يوم الاثنين، بمقتل 12 شخصًا من المشاركين في التظاهرات، التي جرت الأحد، في العاصمة طهران، ومناطق متفرقة من البلاد، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردية.

ورجحت تقارير إعلامية، وناشطون في إيران أن يكون عدد القتلى أكبر من العدد المعلن، في ظل إصرار قوات الأمن على قمع التظاهرات بالقوة.