مريم رجوي: اجتماع مجلس الأمن ثمرة لانتفاضة الشباب الإيراني

قالت مريم رجوي، رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اليوم السبت، إن “عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول إيران وإنهاء الصمت المستمر على مدى 4 عقود، ثمرة للانتفاضة الشعبية”.

وأكدت أن ما حصل “هو ثمرة الانتفاضة ودماء الشهداء وعذابات الأسرى؛ لأن الدول العظمى غضت الطرف لحد الآن على القمع الوحشي الممارس بحق شعبنا، وعلى إعدام 120 ألف مجاهد ومناضل”.

وأضافت، “لكن الشباب والمواطنين المنتفضين، فتحوا صفحة في تاريخ مجلس الأمن والأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران”، معتبرة أن هذا “يدل على أن الشباب الذين انتفضوا قادرون ويجب أن يغيّروا الواقع الإيراني المظلم”.