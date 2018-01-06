المحكمة العليا الروسية ترفض استئناف نافالني للحكم بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية‎

المصدر: ا ف ب

رفضت المحكمة العليا الروسية، السبت، استئنافًا تقدم به السياسي المعارض، اليكسي نافالني، ضد قرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية ضد فلاديمير بوتين.

وأيدت المحكمة العليا في 31 كانون الأول/ديسمبر قرار اللجنة الانتخابية المركزية رفض ملف ترشح نافالني؛ بسبب إدانته بتهمة اختلاس مثيرة للجدل قال المعارض إنها “مفبركة”.

ويتوقع أن يفوز بوتين بولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المرتقبة في آذار/مارس، لاسيما وأن منافسيه لا يتمتعون بحجم سياسي فاعل، مما يجعل فترة حكمه الأطول في روسيا منذ جوزيف ستالين.

وقالت وكالات الأنباء الروسية: إن فريق حملة نافالني الانتخابية سيواصل مساعيه لإبطال قرار المنع.

وقال ايفان جدانوف، ممثل نافالني، لوكالة “انترفاكس” للأنباء: “سنستأنف قرار المحكمة العليا، اليوم، أمام المحكمة الدستورية الروسية”.

وأضاف: “نظريًا، لا تزال أمام نافالني فرصة للمشاركة في الانتخابات، لكنها في الواقع ضئيلة”.

وقام نافالني في الأشهر الأخيرة بحملات انتخابية في أنحاء روسيا، وقال في وقت سابق أمام اللجنة الانتخابية المركزية إن منعه من المشاركة سيجعل الانتخابات غير شرعية.

وردًا على قرار منعه من الترشح دعا نافالني إلى مقاطعة الانتخابات.

وتمكن نافالني، مستعينًا بمدونته الإلكترونية وموقع “يوتيوب”، من رفع شعارات مكافحة الفساد والدعوة إلى تظاهرات حاشدة في أنحاء روسيا العام الماضي، شاركت فيها أعداد كبيرة من الشباب. ودعا مؤيديه إلى النزول للشارع في 28 كانون الثاني/يناير.