بوتين يهنئ ترامب بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، مؤكدًا ضرورة إقامة حوار روسي أمريكي بناء.

وأعرب بوتين في برقية تهنئة وجهها لترامب عن اعتقاده بأنه “في ظل الوضع الدولي الحالي الصعب، فإن إقامة حوار روسي أمريكي بنّاء مطلوب بشكل خاص”، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

ولفت الرئيس الروسي إلى أهمية الحوار بين موسكو وواشنطن “من أجل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم وإيجاد أفضل الإجابات والردود على التحديات والتهديدات العالمية”، دون توضيح.

وأشار الرئيس الروسي إلى “أهمية مبدأي المساواة والاحترام المتبادل كأساس لتنمية العلاقات بين موسكو وواشنطن”.

كما بعث بوتين، برقيات تهنئة لزعماء العالم، بما فيهم رؤساء الصيني شي جين بينغ والألماني فرانك فالتر شتاينماير والفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرهم.