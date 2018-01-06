عائلات إيرانية تعتصم في خيام أمام سجن “إيفين” للكشف عن مصير أبنائها

تجمعت عشرات العائلات الإيرانية أمام سجن “إيفين”، شمال العاصمة طهران؛ لمعرفة مصير أبنائها الذين اعتقلوا خلال فترة الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد ضد الحكومة، منذ أواخر الشهر الماضي.

وأظهر مقطع فيديو نشر، اليوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض العائلات وهي تنصب خيامها أمام سجن “إيفين” للاعتصام، حتى معرفة مصير أبنائها المعتقلين؛ عقب مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية.

وكانت منظمة حقوقية إيرانية، قالت إن أغلب المحتجين بالعاصمة طهران وضواحيها، الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي، نقلوا إلى سجن “إيفين”، الذي يخضع لحراسة مشددة، ويتواجد فيه المئات من المعارضين السياسيين والناشطين والصحفيين.

وقالت منظمة “هرانا” الحقوقية، إن الطلاب الجامعيين الذين شاركوا، السبت الماضي، في اعتصام بجامعة طهران الحكومية، تم اعتقال العشرات منهم، ونقلوا إلى سجن “إيفين”؛ للتحقيق معهم.

وكان وزير التعليم العالي الإيراني منصور غلامي، أعلن اليوم، “الإفراج عن رُبع الطلاب الجامعيين الذين اعتقلوا في الاحتجاجات”، وقال إنه “سيتم الإفراج عن الآخرين لاحقًا”.

وقدرت تقارير لمنظمات حقوقية، تعنى برصد واقع حقوق الإنسان في إيران، أن السلطات الأمنية اعتقلت نحو 43 ناشطًا وطالبًا جامعيًا في طهران فقط، خلال الأيام الماضية.

بدورها، أعلنت عضو مجلس النواب الإيراني، النائبة الإصلاحية “بروانه سلحشور”، أن “وزارة الأمن (الاستخبارات)، اعتقلت حوالي 90 طالبًا جامعيًا في جميع أنحاء إيران، خلال الاحتجاجات”.

وقالت “سلحشور”، في مقابلة مع موقع “المجتمع الجديد” الإخباري: “إننا واثقون من أن السلطات الأمنية اعتقلت نحو 90 طالبًا جامعيًا في عموم البلاد”، مضيفة أن “العشرات من أعضاء البرلمان، يتابعون قضية اعتقال الطلاب الجامعيين مع الجهات الأمنية”.