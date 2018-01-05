خطيب الجمعة في طهران يدعو إلى معاقبة المحتجين

طالب خطيب الجمعة في طهران السلطات بالتعامل “بصرامة” مع المسؤولين عن تأجيج الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوع، التي قتل فيها 22 شخصًا فضلًا عن اعتقال أكثر من ألف شخص.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن رجل الدين أحمد خاتمي قال للمصلين في جامعة طهران إن “الإيرانيين العاديين الذين خدعهم مثيرو الشغب المدعومون من أمريكا، يجب التعامل معهم بروح التسامح الإسلامي”.

وطالب خاتمي الحكومة “بأن تولي اهتمامًا أكبر للمشاكل الاقتصادية للناس”.

وكانت قد تفجرت المظاهرات المناوئة للحكومة يوم 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، في مدينة مشهد ،المقدسة لدى الشيعة، بعد إعلان الحكومة خططًا لرفع أسعار الوقود وخفض أموال تقدم شهريًا لمحدودي الدخل.

واتسع نطاق المظاهرات لتصل إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة في الريف، شارك فيها آلاف من الشبان والطبقة العاملة الغاضبين من فساد المسؤولين والبطالة والفجوة الآخذة في الاتساع بين الفقراء والأغنياء.