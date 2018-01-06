إيرانيات يطلقن حملة احتجاج على سلطات بلادهن بطريقة خاصة (صور)

أطلقت ناشطات إيرانيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تلغرام”، حملة للتظاهر، اليوم السبت، دون ارتداء الحجاب، الذي تفرضه السلطات الحكومية منذ عام 1979.

وذكر موقع “آمد نيوز” أن “عددًا كبيرًا من الإيرانيات نشرن صورهن من دون ارتداء الحجاب، في تحدٍ جديد للسلطات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “الفتيات يعتزمن الخروج في التظاهرات، التي تشهدها البلاد من دون حجاب”.

وكتبت بعض الفتيات لافتات “الموت لحكومة رجال الدين، وإن إيران للجميع، العرب والفرس والبلوش والآذريين (الاتراك)”، فيما قالت أخرى إن “إيران بلد واحد، وسوف نزيح حكومة المعممين”.

وكانت شعارات كتبت على مبانٍ حكومية وشوارع العاصمة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وباقي رجال الدين الذين يمسكون بزمام السلطة في البلاد.

وتأتي هذه الخطوات للتأكيد على استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية، والتي انطلقت في مدينة مشهد شمال شرق البلاد في الـ28 من كانون الأول الماضي، ودخلت يومها العاشر.

وتوسعت رقعت الاحتجاجات لتشمل مدنًا ومحافظات إيرانية أبرزها العاصمة طهران ومحافظات شيراز وكرمنشاه وكرمان وقزوين ومازندران ورشت وجيلان والاهواز وبندر عباس وساري وسمنان وكاشان وسنندج وكردستان وغيرها.

وأعلنت السلطات الأمنية توقيف نحو ألف متظاهر فيما لقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وترفض المعارضة الإيرانية الإحصائيات التي تنشرها الحكومة، وتؤكد أن عدد القتلى تجاوز الـ50، وأن أعداد المعتقلين أكثر بكثير ممن تعلنه الحكومة.