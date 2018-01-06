ظريف: جلسة مجلس الأمن بشأن إيران “حماقة” جديدة لإدارة ترامب

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، جلسة مجلس الأمن التي ناقشت الاحتجاجات في بلاده بطلب من الولايات المتحدة، أنها حماقة أخرى ترتكبها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ظريف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة: “جلسة مجلس الأمن الدولي مساء اليوم حول عمليات الشغب في إيران “حماقة” أخرى ارتكبتها حكومة ترامب التي أخفقت في خطف مجلس الأمن بعد أن شدّدت الأغلبية على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين”.

واعتبر مندوب إيران في مجلس الأمن الدولي، أن ترامب “انضم إلى داعش في تشجيع العنف داخل إيران”.

وكان مجلس الأمن عقد أمس الجمعة، جلسة لمناقشة الاحتجاجات الإيرانية، والقوة المفرطة التي استخدمتها السلطات الأمنية في التعامل مع تلك الاحتجاجات التي دخلت يومها العاشر على التوالي.