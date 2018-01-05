استمرار الاحتجاجات في مدن إيرانية واقتحام مبنى محافظة آراك (فيديو)

هاجم محتجون مساء يوم الجمعة مبنى محافظة آراك وسط إيران، بحسب ما أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووثَّقوا ذلك بمقطع فيديو، فيما شهدت مدن مختلفة مسيرات احتجاج.

وذكرت مواقع إخبارية إن سلسلة احتجاجات واسعة شهدتها مدن إيرانية مختلفة، من بينها كاشان التابعة لمحافظة أصفهان وسط البلاد، كما خرج المئات من الإيرانيين في تظاهرة جابت شوارع محافظة تبريز غرب البلاد.

وفي مدينة مسجد سليمان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، شيَّع المتظاهرون جثماني أرش خدري، وأمين رمضاني اللذين قُتلا في الاحتجاجات الشعبية الأسبوع الماضي خلال مواجهات مع قوات الأمن.

كما شهدت مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان غرب إيران وذات الغالبية الكردية، نزول المئات من المحتجين إلى الشوارع رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وخرجت في العاصمة طهران مسيرات متقطعة في شارعيْ ولي عصر، و الثورة، لكن قوات الأمن تمكنت من تفريق المحتجّين دون استخدام للقوة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “إيسنا” على حسابها الرسمي عبر التلغرام.