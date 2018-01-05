تويتر يعلن موقفه النهائي بشأن حسابات قادة العالم المثيرين للجدل

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق التدوين المصغر الأشهر في العالم “تويتر“، أنها لن تقوم بحذف أو منع تغريدات قادة العالم المؤثرين التي تحتوي مضامين مثيرة للجدل.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته عبر مدونتها الرسمية، الجمعة، إنها تلقت الكثير من التساؤلات حول موقفها من تلك التغريدات التي يطلقها بعض قادة العالم وتكون مثيرة للجدل وأرادت توضيح موقفها.

وأَضافت شركة “تويتر” أنها موجودة لكي تساهم في مساعدة وتعزيز التقدم في العالم، وتشجيع الحوار العالمي، وإن قادة العالم المنتخبين يلعبون دوراَ حاسماَ في ذلك الحوار بسبب تأثيرهم الكبير على مجتمعاتنا.

وتابعت قائلة: “حجب زعيم عالمي من تويتر أو إزالة تغريدات مثيرة للجدل، يسمكن أن يتسبب في إخفاء المعلومات الهامة عن الناس ويحرمها من التعرف على تلك المعلومات وإجراء النقاش حولها”.

وشدد بيان “تويتر” على أن حجب الزعماء والقادة أو حذف تغريداتهم لن يسهم في جعلهم يصمتون، ولكن ذلك سيكون كفيلاً بمنع وعرقلة مناقشة كلماتهم ومتابعة أفعالهم ومواقفهم”.

وأكدت الشركة أنها تتابع تغريدات القادة حول العالم خاصة السياسية منها بما يتوافق مع قواعدها العامة، منوهة إلى أن حساب أي شخص لا يؤثر على نمو الشركة أو يؤثر على قراراتها، بحسب البيان.

وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها ستجعل “تويتر” المكان الأفضل لحرية الرأي والتعبير وإجراء المناقشات حول الأمور الهامة، معتبرة أن ذلك هو أفضل وسيلة لمساعدة المجتمعات على تحقيق التقدم.