وزير خارجية باكستان: الولايات المتحدة تتحدث بلسان الهند

قال وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف، اليوم الجمعة، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بلسان الهند“، تعليقًا على اتهامات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق بلاده.

جاء ذلك خلال كلمة أمام ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان بخصوص التوتر الأخير بين البلدين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام باكستانية.

وذكر آصف أنه مع إيجاد حل للتوتر مع الولايات المتحدة، عبر الحوار، واستدرك بالقول:” إلا أنه يجب عدم اعتبار الصبر الذي أظهرناه أنه ناجم عن ضعف”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة حاولت تحميل باكستان سبب فشلها في أفغانستان، وأضاف: “الولايات المتحدة تتحدث بلسان الهند”.

وتأتي تصريحات آصف في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين باكستان والولايات المتحدة، على خلفية اتهام واشنطن لها بإيواء إرهابيين، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان عقب الإعلان الأمريكي “نحن مرتبطون مع الإدارة الأمريكية في مسألة التعاون الأمني وننتظر مزيدًا من التفاصيل، والمواعيد النهائية التعسفية التي تحددها الولايات المتحدة وتبديل أهدافها، لها نتائج عكسية على المساعي الرامية للقضاء على التهديدات الأمنية المشتركة في المنطقة.”

وأضافت: “المواعيد النهائية التعسفية والقرارات الأحادية وتبديل الأهداف لها نتائج عكسية في التعامل مع التهديدات المشتركة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، تعليق المساعدة الأمنية للجيش الباكستاني، وذلك بعد يومين من حجب واشنطن مساعدات بقيمة 255 مليون دولار عن إسلام آباد.

وقالت سفيرة باكستان لدى الأمم المتحدة مليحة لودهى، الأربعاء الماضي، إن بلادها مستعدة لإعادة النظر في تعاونها مع الولايات المتحدة “ما لم يتم تقدير هذا التعاون”.

وأوضحت أن باكستان “ساهمت بأكبر قدر من التضحيات فى محاربة الإرهاب الدولي”.

ورفضت باكستان الثلاثاء الماضي، الاتهامات الأمريكية لها “بتوفير ملاذات آمنة لإرهابيين”، قائلة إن تلك المزاعم “تتعارض مع الحقائق”.

وقال ترامب، مؤخرًا إن “الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنًا منهم أن قادتنا حمقى”.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “هم يوفرون ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نصطادهم في أفغانستان”.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الهند وباكستان تشهد توترًا، إثر نزاع على إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة، إذ خاض البلدان 3 حروب في أعوام 1948 و1965 و1971.