دواء ضد العمى بسعر 850 ألف دولار في الولايات المتحدة

أنتجت شركة “سبارك ثيرابوتيكز” للتكنولوجيا الحيوية، عقار “لوكستورنا”، المعالج للانحلال الوراثي لشبكية العين، الذي قد يؤدي للعمى التام، بمبلغ 850 ألف دولار؛ ما يجعل منه واحدًا من أغلى الأدوية في العالم.

وتقول الشركة: إن هذا الدواء الذي تصنعه، يُعطى مرة واحدة، وستكون تكلفته 435 ألف دولار عن كل عين، أي أن السعر النهائي سيبقى دون مستوى مليون دولار، الذي كان محددًا في السابق، حين نال العقار موافقة السلطات الطبية الأميركية، في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك، في ظل النقاش الدائر في الولايات المتحدة، حول ارتفاع تكاليف العلاجات الجديدة.

وتحسبًا لأي انتقاد، تعهّدت الشركة بأن تردّ ثمن الدواء لأي شخص مريض يتناوله ولا يشفى، وهي ستطلب أيضًا من السلطات الموافَقة على بيعه بالتقسيط.

وهذا الدواء، هو العلاج الأميركي الجيني الأول، وهو يصحح الخلل في الجينات المسببة للمرض.

ويعاني من الانحلال الوراثي لشبكية العين، ألف شخص في الولايات المتحدة، وسيصاب به عشرة إلى عشرين شخصًا كل سنة، في الأعوام المقبلة، بحسب التقديرات.