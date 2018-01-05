كوريا الشمالية توافق على إجراء محادثات مع جارتها الجنوبية

المصدر: أ ف ب

وافقت كوريا الشمالية الجمعة على اقتراح كوري جنوبي بإجراء محادثات الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية المسؤولة عن ملف العلاقات بين الكوريتين.

وقال مسؤول في الوزارة إن “كوريا الشمالية بعثت لنا رسالة هذا الصباح تشير إلى قبولها لاقتراح إجراء محادثات في التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري، والذي كانت تقدمت به كوريا الجنوبية”.

وستتم المحادثات في بانمونغوم “قرية الهدنة” على الحدود بين الكوريتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التوحيد بايك تاي هيون، للصحافيين إن “المحادثات ستتطرق خصوصًا إلى دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ التي ستجرى من 9 إلى 25 شباط/ فبراير وكذلك إلى مسألة تحسين العلاقات بين الكوريتين”.

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان، الخميس، على تأجيل المناورات العسكرية المقررة بين البلدين إلى ما بعد إجراء الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الشهر المقبل، وفق بيان صادر عن الرئاسة في سيول.

وأكد مون لترامب أن إرجاء هذه المناورات التي تثير دومًا غضب بيونغ يانغ، سيسهم في إنجاح الألعاب الأولمبية الشتوية “ضمن فرضية ألا يقوم الشمال باستفزازات جديدة.

وأتى هذا الإعلان بعد ساعات على تصريحات لترامب أكدت أن الحوار بين الكوريتين “أمر جيد”.