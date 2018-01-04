البيت الأبيض: ترامب ليس جبانًا ولن يتنازل أمام زعيم كوريا الشمالية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الرئيس دونالد ترامب، لا يعتزم التنازل أو التراجع أمام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقالت ساندرز إن “الرئيس والشعب في بلدنا يجب أن يكونا قلقين بشأن الصحة النفسية لزعيم كوريا الشمالية“، مشيرة إلى أن “كيم جونغ أون هدد الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا”.

وأكدت أن “رئيسنا لن يكون جبانًا وضعيفًا، فإنه سيفعل ما وعد به: الوقوف بثبات والدفاع عن الشعب الأمريكي”.

وحذر زعيم كوريا الشمالية في كلمة ألقاها بمناسبة بدء العام الجديد، من أن “زر إطلاق الصواريخ النووية صار على مكتبه”.

وقال إنه “يمتلك على سطح مكتبه الآن زرًا نوويًا يمكنه الضغط عليه إذا هددت الولايات المتحدة بلاده”.

وفي وقت لاحق، رد دونالد ترامب بأن “لديه هو أيضًا زرًا نوويًا، لكنه أكبر وأقوى بكثير وأكثر فعالية”.