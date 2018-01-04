على خلفية الاحتجاجات.. اعتقال سكرتير نقابة طلاب جامعة طهران (صور )

أعلن مركز حقوق الإنسان في إيران، اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية اعتقلت مجموعة من الطلاب الناشطين، بينهم سكرتير نقابة طلاب جامعة طهران الحكومية، الناشطة “سهامر مرتضايي”.

وأوضح المركز، أن “قوة أمنية تمكنت اليوم، من اعتقال سكرتير نقابة طلاب جامعة طهران، الناشطة سهامر مرتضايي، من منزلها في طهران”، لافتًا إلى أن “المعتقلة، نقلت إلى مكان مجهول”.

وأشار المركز، إلى أنه تم ” اعتقال 3 ناشطين، اشتركوا في الاحتجاجات الحاشدة، التي نُظمت في الجامعة، يوم الإثنين الماضي، ورفعوا شعارات مناهضة للنظام والحكومة”.

وبين المركز، أن “السلطات اعتقلت أيضًا، سهيل أغا زاده، الطالب في قسم السينما بجامعة طهران، والطالب المتخصص في قسم المعادن أمين أصانلو، وطالب الدراسات العليا في قسم المعادن بينما جراوند”.

وشهدت جامعة طهران خلال الأيام الماضية، سلسلة احتجاجات حاشدة ضد الحكومة؛ دفعت السلطات إلى اعتقال بعض الناشطين، وتعطيل الدوام.‎