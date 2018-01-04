روسيا: عقد اجتماعات طارئة في الأمم المتحدة بشأن إيران “مدمّرة”

قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، إن بلاده تعتبر المقترح الأمريكي الداعي لعقد اجتماع غير عادي لمجلس الأمن الدولي لبحث الاضطرابات في إيران “ضارًا ومدمرًا”، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية عنه.

وكانت نيكي هيلي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن بلادها تسعى إلى عقد اجتماعات طارئة بشأن إيران بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وخرجت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن وبلدات إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية ما أسفر عن مقتل 21 شخصًا.