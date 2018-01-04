إيران ترفع الحظر جزئيًا عن تطبيق إنستغرام‎ وتبقيه على تلغرام

رفعت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، جزئيًا، الحظر الذي فرضته على تطبيق إنستغرام، يوم الأحد الماضي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية، المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

ونقلت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية، اليوم، عن مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات الإيرانية، قوله، إنه “يمكن للإيرانيين استخدام تطبيق إنستغرام فقط، عبر شبكات الإنترنت المنزلية، دون الهواتف المحمولة”.

وأضاف المصدر، أنه “تم رفع الحظر المفروض على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، اليوم؛ بطلب من الوزير محمد جواد آذري جهرمي”.

وكانت السلطات الإيرانية حجبت الدخول إلى تطبيق إنستغرام، تطبيق مشاركة الصور، وتطبيق تلغرام للتراسل الفوري، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، أي بعد 3 أيام من اندلاع الاحتجاجات الغاضبة في عدة مدن.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني بهروز نعمتي، في تصريح لوكالة أنباء “إيسنا” شبه الرسمية، إن “الحكومة تحاول البحث عن بديل لتطبيق تلغرام”، مضيفًا “إذا ما واصل هذا التطبيق عمله في ظل هذه الظروف؛ فإنه يسبب المشكلات”.