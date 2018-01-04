حلقة جديدة في حملة التطهير.. تركيا تأمر باعتقال عشرات الجنود

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس إن مدعين أتراكا أصدروا مذكرات اعتقال بحق 70 شخصًا بينهم 58 جنديًا في الخدمة في تحقيق يستهدف مؤيدي رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016.

وأضافت أن العملية تركزت على إقليم قونية بوسط تركيا، وتنفذ الشرطة مداهمات متزامنة في 27 إقليمًا.

وذكرت أن 12 من بين المشتبه بهم السبعين طردوا في السابق من القوات المسلحة.

وتعتبر عمليات الشرطة لاعتقال المشتبه بهم المتهمين بالارتباط بغولن شبه يومية منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016، والتي نفى غولن الضلوع فيها.