الشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على مدير أكبر شركة مقاولات بتهم الفساد وتبييض الأموال

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على الرئيس التنفيذي لشركة ” دانيا سيبوس ” للمقاولات، بعد الاشتباه بتورطه في قضايا فساد وتلقّي رشاوى وغسيل أموال.

ومدّدت محكمة الفساد سجن الرئيس التنفيذي للشركة ” رونين جينزبيرغ “مدة ستة أيام بعد استجوابه صباح اليوم في مكاتب وحدة التحقيقات الوطنية للغش ” لاهاف 433 “، للاشتباه بتورطه بتلقّي رشاوى، وغسيل أموال وجرائم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون ضريبة الدخل.

كما تشتبه الشرطة أن الشركة برئاسة “جينزبيرغ” عملت على كسب العديد من المناقصات عن طريق الرشاوى، إضافة إلى الاشتباه أنها دفعت رشوة لعضو الكنيست الإسرائيلي السابق ” دافيد بيتان ” بلغت مئات آلاف الشواقل.

وتعتبر شركة ” دانيا سيبوس ” من أكبر شركات المقاولات في إسرائيل، وقد فازت بمناقصات للعمل بأكبر مشروع بناء متوقع في إسرائيل خلال السنوات المقبلة، يشمل بناء آلاف الوحدات السكنية.

وحدث تطور كبير في قضايا الفساد التي يُتّهم بها رئيس الائتلاف السابق ” دافيد بيتان”، حيث سيخضع يوم غدٍ الخميس للتحقيق بقضايا فساد، خاصة أن التحقيقات أظهرت تعاونه مع شركة “سيبوس” لتسهيل حصولها على مناقصات، ويتوقع أن يواصل الالتزام بحق الصمت لدى مواجهته بالتسجيلات التي قامت بها الشرطة في إطار عملية تنصت، وجمع وثائق من كاميرا خفية كانت مثبتة في متجر رجل الأعمال “موشي يوسيف”، والتي تكشف عن اتصالات بين العديد من المشاركين في هذه القضية.

وفي هذا الشأن، أدلى رجل الأعمال المقرب من بيتان، “موشي يوسيف”، بشهادة موسعة يوم أمس لدى الشرطة التي تشتبه أنه قام بدور الوساطة بين “بيتان” و مختلف رجال الأعمال، والسوق السوداء، وشركات البناء، بهدف الدفع بمصالحهم.

إلى ذلك، تشتبه الشرطة أن “يوسيف” دفع رشوة لـ”بيتان” بهدف تحويل مناقصات في موقع “هئيليف” في “ريشون لتسيون” لجهات يعنى بها، كما أن شهادته تورّط أيضًا رئيس بلدية “ريشون لتسيون”، دوف تسور، الذي يتوقع أن يُستدعى لتحقيقات أخرى.

وكان قد تم التحقيق مع “بيتان”، الأسبوع الماضي، بشبهة “الحصول على رشوة، وتبييض الأموال، والاحتيال، وخيانة الأمانة، في بلدية ريشون لتسيون”، إلا أنه التزم الصمت خلال التحقيق الذي استمر نحو 5 ساعات.