إيران تشكو “تدخل” أمريكا في شؤونها الداخلية لدى الأمم المتحدة

المصدر: أ ف ب

أعلنت إيران الأربعاء أنها قدمت إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شكوى ضد تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية.

ونشرت البعثة الإيرانية لدى المنظمة الدولية رسالة أرسلها المندوب الإيراني في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو، إلى مجلس الأمن وغوتيريش جاء فيها: “يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى المحاولات الواسعة التي قامت بها الولايات المتحدة مؤخرًا للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران”.

وأضافت الرسالة أن “الإدارة الأمريكية الراهنة تتخطى كل الحدود بانتهاكها قواعد القانون الدولي ومبادئه التي ترعى السلوك المتحضّر في العلاقات الدولية”.

وتابعت أنه “خلال الأيام الأخيرة زادت الإدارة الأمريكية من تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية لإيران بذريعة تقديم دعم لتظاهرات متفرقة”.

وتقول طهران إن ما يشهده العديد من مدنها منذ حوالي أسبوع من احتجاجات شعبية تخللت بعضها أعمال عنف دموية، إنما هو “تحركات محدودة تديرها من الخارج إطراف معادية”.

وأضافت الرسالة الإيرانية أن “حق التظاهر ينص عليه ويكفله الدستور الإيراني”.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات، لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعلان تأييده للمتظاهرين، وانتقاد السلطات، وصولًا الى وصف النظام بـ”الوحشي والفاسد”.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض يعتزم فرض عقوبات على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له، متورطين في “قمع” التظاهرات الاحتجاجية في إيران.