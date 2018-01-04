الأمن الإيراني يعتقل متظاهرين في الأحواز (فيديو)

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، عددًا من الناشطين خلال مظاهرات عارمة شهدها حي الثورة في مدينة الأحواز، ليل الأربعاء.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان عبدالكريم الدحيمي، في اتصال مع “إرم نيوز”، إن “الأمن اعتقل الناشط على شرفي من مدينة الأحواز، وصلاح المزرعاوي، ونبي المزرعاوي، وفلاح المزرعازي من حي أبوحميظة”.

وأضاف الدحيمي، أن “الأمن اعتقل أيضًا، عماد دمني، وعلي عساكره الكعبي، ومجيد عساكرة الكعبي، ومحموي حريزاوي، وكلهم من الأحواز، وذلك بتهمة المشاركة في أعمال الشغب” حسب وصف الأمن الإيراني.

وكانت محافظة الأحواز ذات الأغلبية العربية، من أولى المناطق التي التحقت بالمظاهرات التي انطلقت شرارتها الخميس الماضي في مشهد ومن ثم كرمانشاه.

وقتل الأمن أحد المتظاهرين في شارع نادري، الأحد الماضي، واعتقل أكثر من 50 شاباً أحوازياً خلال الأيام الثلاثة الماضي، حسب ما أفاد الناشط في مجال حقوق الإنسان الدحيمي.