الأمن الإيراني يقتل 8 متظاهرين في الأحواز ويفرض حصارًا شاملًا على بلدة “إيذج”

قُتل 8 متظاهرين، في مسيرات احتجاجية انطلقت مساء أمس الأحد في مدينة الأحواز الإيرانية، فيما فرضت السلطات “حصارًا شاملًا” على بلدة “إيذج” بحسب تقرير إخباري.

وقال موقع إخباري محلي اليوم الإثنين، إن: “8 من متظاهري بلدة إيذج، التابعة لمحافظة الأحواز جنوب إيران، لقوا مصرعهم بنيران قوات الأمن خلال مسيرات الاحتجاجات، التي انطلقت مساء أمس الأحد”، وبهذا يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى نحو 14 شخصًا، خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر موقع “رابطة التضامن بين جميع الإيرانيين في العالم” (آهاد)، أن: “بلدية إيذج تعرضت، مساء أمس، إلى حصار كبير من قبل القوات الأمنية، الأمر الذي أدى إلى حدوث مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن؛ وأسفر عن مقتل 8 من المتظاهرين، وجرح نحو 120 شخصًا”.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة أن: “بلدة إيذج تتعرض لحصار شامل، ولا يعرف مصير الساكنين فيها؛ بسبب انقطاع خدمة الإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول، والأرضي”.