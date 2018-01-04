الأمن الإيراني يهرب في “إيلام”.. ومتظاهرون يحرقون دراجة بطهران (فيديو)

اندعلت مظاهرات حاشدة ليلة الأربعاء في مدينة “إيلام” عاصمة محافظة عيلام الواقعة بين محافظتي الأحواز وكردستان.

وهتف المحتجون بشعارات ضد المرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، والحرس الثوري، فيما أظهر مقطع فيديو هروب قوات الأمن من المتظاهرين الغاضبين.

ورغم استخدام قوات الأمن للدراجات النارية والهروات، هاجم المتظاهرون عناصر الأمن دون خوف ما دفعهم إلى الهروب.

وفي طهران، اندلعت مظاهرات في مناطق متفرقة من مركز المدينة في شارع كاركر، وجنوبها في منطقة زهتابي، وأحرق المتظاهرون دراجتين ناريتين تابعتين لقوات الأمن بعد هروب راكبيها، حسب مواقع إيرانية معارضة.

وتشهد إيران منذ أسبوع تظاهرات احتجاجًا على الوضع الاقتصادي والنظام، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل العشرات وتوقيف المئات.