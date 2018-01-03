احتجاجات إيران مستمرة.. حرق ثاني حوزة وتمزيق جديد لصورة خامنئي (فيديو)

يواصل الإيرانيون مسيراتهم الاحتجاجية رغم التضيق الشديد من قبل السلطات الإيرانية، التي جعلت من الصعب على النشطاء الحصول على صور ومقاطع الفيديو الخاصة بالتظاهرات.

ونشر نشطاء اليوم الأربعاء لقطات جديدة من تظاهرات أمس الثلاثاء تظهر حرق المتظاهرين حوزة في مدينة “خميني شهر” بمحافظة أصفهان في ثاني واقعة موثقة خلال الاحتجاجات الجارية في إيران.

ونشر النشطاء -كذلك- فيديو يظهر تمزيق صورة لخامنئي في مدينة مسجد سليمان، وسط هتاف المتظاهرين “لم يعد يفيد المدفع والدبابة والرشاش.. يجب أن يرحل الملالي”.

واستهداف الحوزة وهي رمز ديني، وخامئني رأس المؤسسة الدينية هو ما ميز هذه التظاهرات الجارية في إيران عن غيرها من الاحتجاجات السابقة في البلاد.