ردًا على ترامب.. عشراوي: الفلسطينيون لن يخضعوا للابتزاز

المصدر: ا ف ب

قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيين لن يخضعوا “للابتزاز” بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدة المالية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية.

وأضافت عشراوي في بيان “لن نخضع للابتزاز”، مشيرة إلى أن “الرئيس ترامب خرب سعينا إلى السلام والحرية والعدالة، والآن يلوم الفلسطينيين على عواقب أعماله اللامسؤولة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية؛ متهمًا إياها برفض التفاوض على اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد اعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”: “نحن ندفع للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويًا، ولا نحصل منهم على أي تقدير أو احترام”، مضيفًا “هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع إسرائيل”.

وتساءل “طالما أن الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا أن نسدد لهم أيًا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟”.