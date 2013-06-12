حنان عشراوي: جهود كيري لن تنجح

إرم – (خاص)

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في مقابلة لـ(إرم):"إن على الإدارة الأمريكية وقف كل الإنتهاكات الإسرائيلية التي تشرع بها حكومة الإحتلال صباح مساء وطالما أن هناك محاولات أمريكية لغض الطرف عن ما تقوم به إسرائيل فإن جهود الدبلوماسية الأمريكية لا سيما وزير الخارجية كيري لن تتكلل بالنجاح".

وأضافت عشراوي" إذا كان هناك موقف جدي و إلتزام بوقف الإستيطان وبإلزام إسرائيل بحدود عام 1967 وبتنفيذ الإتفاقيات السابقة بما فيها إطلاق سراح الأسرى و المعتقلين يعني أن هناك أمل لإنجاح خطة كيري ولكن هناك تصريحات واضحة من القادة الرسميين في إسرائيل بأنهم يرفضون حل الدولتين ولا يريدون أن يكون هناك تقاسم في الأرض بين الفلسطينين و الإسرائيليين ولا يردون حق العودة والأن يبحثون عن بدائل و البديل الواضح هو ضم القدس بالكامل و فرض حل الدولة الواحدة الذي يتبلور الآن على الارض من منطلق الهيمنة الأسرائيلية".

وأكدت عشراوي "أن القضية الأخطر الأن هي خروج قيادات الأحزاب الإسرائيلية و تحدثها عن حل الدولة الواحدة".

وعند سؤال عشراوي عن قصد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط خلال حديثه:" قال إن إسرائيل ستصبح في عزلة دولية إذا فشل كيري".

أجابت عشراوي:"إذا ترجم هذا التصريح إلى خطوات عملية على الأرض في الوقت الذي اشتدت به هذه التصريحات بالآونة الأخيرة من قبل الدول الأوربية مما يعني أن إسرائيل ستبدأ بالتنازل شيئا فشيئا وإذا ضغطت الدول الأوربية على إسرائيل من خلال قطع العلاقات يعني أن هناك تحول قريب سيحصل".