وسط ارتفاع حصيلة القتلى.. ميليشيات “فاطميون” الأفغانية تشارك بقمع المحتجين في إيران

أفادت مصادر صحفية إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن قوات من ميليشيات فيلق “فاطميون” الأفغاني الذي يموله الحرس الثوري الإيراني، شاركت في عملية قمع متظاهرين بمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

وقال موقع “آمد نيوز” المقرب من المعارضة الإصلاحية، إنه حصل على معلومات تفيد بمشاركة عناصر ميليشيات “فاطميون” التابعة للحرس الثوري في مهاجمة المتظاهرين بمدينة خميني شهر، بمحافظة أصفهان ليلة الأربعاء.

وتعد محافظة أصفهان، واحدة من المدن التي شهدت احتجاجات واسعة ضد الحكومة الإيرانية، للمطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي، ومحاربة الفساد، وإنهاء الهوة بين الشعب والسلطة الحاكمة.

ووصل رقم آخر حصيلة لقتلى المظاهرات 23 مدنيًا على الأقل، فيما أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 1000 من المشاركين في الاحتجاجات، وفق بيانات رسمية، وأخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية.