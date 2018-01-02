مستشار خامنئي يتوعد بـ”شوي” المتظاهرين

توعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الثلاثاء، بـ”شوي” المتظاهرين الذين قاموا خلال الأيام الماضية برفع شعارات تندّد بدور إيران في سوريا، ولبنان، وفلسطين، وإحراق العلم الإيراني.

وقال “ولايتي” خلال تصريحات له من مدينة رشت شمال إيران، نقلتها وسائل إعلام رسمية إن “إيران التي ترفع راية المقاومة من إيران إلى بغداد، ودمشق، وفلسطين، ستقضي على مثيري الشغب، وستجفّف جذورهم” ، مضيفًا:”البعض يشتم رائحة كباب، هذه ليست رائحة كباب، بل رائحة حرق من يمثلون داعش” على حدّ تعبيره.

ووصف “ولايتي” المحتجين الذين قاموا بحرق العلم الإيراني خلال مسيرات الاحتجاج أنهم “يمثلون الرجعيين وأعداء الشعب”.

وندّد بالمواقف الأمريكية تجاه أحداث إيران، وقال مستشار المرشد الإيراني إن “اليمن أصبح مستنقعًا للولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية وحلفائها”، مضيفًا “يجب على الولايات المتحدة أن ترى التسلل في المنطقة، وهو حلم لن تنجح بأي شكل من الأشكال بتحقيقه”.