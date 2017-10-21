وفد “حماس” يبدأ زيارته لطهران بلقاء مستشار المرشد الإيراني

بدأ وفد حركة “حماس” الفلسطينية، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، زيارته إلى طهران بلقاء مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن العاروري قوله عقب المباحثات مع ولايتي: إن “وجودنا الآن في طهران هو الرفض العملي لطلب قطع العلاقات معها”، معتبرًا أن إيران هي الداعم الرئيسي للمقاومة في فلسطين.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إن “مباحثات القاهرة قوبلت بشروط إسرائيلية وهي نزع السلاح والاعتراف بإسرائيل وقطع العلاقة مع إيران”، لافتًا إلى أن “الحركة لن تتراجع عن خيار الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأن المصالحة لن تؤثر على سلاح المقاومة”.

بدوره، أكد ولايتي أن تواجد وفد من حركة حماس في إيران يعد “فرصة لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الإيرانيين، وتعزيز العلاقات مع الأمة الإسلامية”.

وأشاد ولايتي بمواقف الحركة الأخيرة برفضها التخلي عن السلاح، معتبرًا أن “السلاح خط أحمر بالنسبة للمقاومة الفلسطينية”.

وأضاف: “قضية فلسطين أهم قضية في العالم الإسلامي، وعلى الرغم من مرور الزمان ومساومة البعض في المنطقة، أنتم ملتزمون بمبدأ النضال ضد الكيان الصهيوني”.