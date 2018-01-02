وزير خارجية باكستان متحديًا ترامب: لندع العالم يعرف من الكاذب والمخادع بشأن المساعدات الأميركية

نفى وزير الخارجية الباكستاني، خواجة محمد آصف، اليوم الثلاثاء، صحة ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن واشنطن قدّمت لإسلام أباد 33 مليار دولار خلال السنوات الـ15 الماضية.

وقال آصف، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، فيما يبدو تحديًا لترامب: “الرئيس ترامب قال إنه قدّم 33 مليار دولار لباكستان خلال السنوات الـ15 الماضية. يمكنه توظيف شركة تدقيق مقرها الولايات المتحدة، وعلى نفقتنا، للتحقق من هذا الرقم، ولندع العالم يعرف من الكاذب ومن المخادع”.

وفي وقت سابق اليوم، انتقد خواجة محمد آصف، اتهامات ترامب لإسلام آباد بـ”توفير مأوى للإرهابيين”.

وقال آصف، في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية في باكستان، إن اتهامات ترامب لإسلام أباد، لا تعكس الحقيقة، وهي عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح أن الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة إلى بلاده طيلة السنوات الـ15 الماضية، لم تكن عملًا خيريًا؛ بل كانت لقاء خدمات، من دون تفاصيل إضافية.

ولفت وزير خارجية باكستان إلى أن الاضطرابات التي تشهدها الإدارة الأمريكية ناجمة عن “فشلها” في أفغانستان.

ومساء أمس، قال ترامب، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر : “الولايات المتحدة قدمت بحماقة إلى باكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنًا منهم بأن قادتنا حمقى”.

واتهم ترامب باكستان بتوفير “ملاذ آمن للإرهابيين الذين نصطادهم في أفغانستان“، وهو الاتهام الذي رفضته إسلام أباد جملة وتفصيلًا.