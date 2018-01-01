وزير خارجية باكستان: اتهامات ترامب عارية عن الصحة

انتقد وزير الخارجية الباكستاني، خواجة آصف، مساء الإثنين، اتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإسلام آباد بـ”توفير مأوى للإرهابيين”.

وقال آصف، في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية في باكستان، إن اتهامات ترامب لإسلام آباد، لا تعكس الحقيقة، وهي عارية تمامًا عن الصحة.

وأشار آصف إلى أن الجيش الأمريكي، استخدم الأراضي الباكستانية لخدمة مصالح واشنطن في أفغانستان.

وأوضح أن الأموال، التي قدّمتها الولايات المتحدة لبلاده طيلة السنوات الـ15 الماضية، لم تكن عملًا خيريًا؛ بل كانت لقاء خدمات، دون تفاصيل إضافية.

ولفت وزير خارجية باكستان إلى أن الاضطرابات، التي تشهدها الإدارة الأمريكية ناجمة عن فشلها في أفغانستان.

وأعرب عن استعداد بلاده للكشف عن تفاصيل المساعدات الأمريكية، وكيفية استخدامها في جلسة علنية.

وفي وقت سابق الإثنين، قال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنًا منهم أن قادتنا حمقى”.

وأضاف: “هم يوفرون ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نصطادهم في أفغانستان”.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تتهم فيها واشنطن إسلام آباد بـ”توفير ملاذات آمنة لإرهابيين”.

وفي آب/اغسطس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي تغييرات جديدة في السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة بكل من أفغانستان وباكستان والهند.

واتهم ترامب في استراتيجيته باكستان بأنها تمنح “ملاذًا للإرهابيين”، وهو ما رفضته إسلام آباد، وطالبت الرئيس الأمريكي بالتخلي عن هذه التهمة.