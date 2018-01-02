قائد في الجيش الإيراني يصف المحتجين بـ”المرتزقة والعملاء” 

وصف قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد أمير كيومرث حيدري، المحتجين على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد بأنهم “مرتزقة وعملاء لجهات أجنبية”.

وقال حيدري في تصريحات صحفية أوردتها وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، أثناء حديثه عن الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن إيرانية، “أعتقد أن هؤلاء المشاغبين هم مرتزقة يرأسهم أجانب، ويجب إخضاعهم وردعهم لأنهم يضرون بممتلكات الناس”، مؤكدًا أن إجراءات جدية وصارمة ستتخذ بحق هؤلاء.

وتتواصل الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية لليوم السادس على التوالي، فيما أعلنت السلطات الحكومية أن عدد المعتقلين تجاوز 600 شخص، بينهم قادة لما وصفوها بـ”عمليات الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة”.

وسقط جراء القمع الذي ووجهت به المظاهرات التي تشهدها البلاد حتى الآن نحو 22 قتيلًا على الأقل معظمهم من المدنيين في محافظات مختلفة بينها اصفهان وطهران ولرستان وقزوين.