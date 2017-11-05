خامنئي يجري تغييرات كبيرة في قيادة الجيش الإيراني

أصدر المرشد الأعلى، القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأحد، أوامر بإجراء تغييرات في قيادة الجيش.

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي لخامنئي، تنص الأوامر، على تعيين العميد محمد حسين دادرس نائبًا للقائد العام للجيش الإيراني، خلفًا للعميد أحمد رضا بوردستان، وتعيين الأدميرال حسين خانزادي قائدًا للبحرية الإيرانية خلفًا الادميرال حبيب الله سياري، الذي عُين بمنصب مساعد منسق في الجيش الايراني.

وشدد خامنئي، على “ضرورة تعزيز الجاهزية العملية وتوفير مستلزمات جميع العاملين في قوات الجيش”، معربًا عن شكره وتقديره لجهود العميد أحمد رضا بوردستان”.

وطالب خامنئي قيادة الجيش بـ”ضرورة توسيع فعالية هيئة الأركان في تلبية المستلزمات والأولويات، وتعزيز التنسيق والتعاون على مستوى الجيش”.