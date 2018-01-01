مقتل اثنين من قوات البسيج وخمسة محتجين في أصفهان الإيرانية

أفادت وكالة أنباء “رجا نيوز” التابعة للتيار الأصولي المتشدد في إيران، مساء الإثنين، بمقتل عنصرين من قوات التعبئة (البسيج) و5 محتجين، في منطقة كهريز سنك بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

وأكدت الوكالة نقلًا عن مصادر خاصة، “أن اثنين من قوات البسيج اشتبكوا مع المخربين (المحتجين) عندما حاولوا اقتحام مقر للبسيج في منطقة كهريز سنك التابعة لقضاء نجف آباد”، مشيرة إلى أن اثنين من قوات البسيج لقوا مصرعهم، وقُتل خمسة عناصر من المحتجين المهاجمين خلال المواجهات.

وأضافت المصادر، “أن المهاجمين حاولوا الاستيلاء على مقر لقوات التعبئة، لكن حراس المبنى تصدوا لهم ودارت اشتباكات مسلحة بين الطرفين”.

ويشارك في الاحتجاجات الإيرانية الحالية، عشرات الآلاف لتكون بذلك أكبر مظاهرات، تندلع منذ الاضطرابات التي وقعت في 2009، عقب انتخاب الرئيس في ذلك الوقت محمود أحمدي نجاد، لفترة جديدة في اقتراع أثار الجدل.