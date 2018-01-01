شاهد بالفيديو.. لحظة مقتل متظاهر إيراني في محافظة البرز

تداول نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة مقتل متظاهر شاب على يد القوات الأمنية الإيرانية.

وقال النشطاء، إن الشاب الإيراني تمت تصفيته من طرف عناصر الأمن الإيراني في محافظة البرز، أثناء مشاركته في الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة ضمن حراك “لا للغلاء” المندلع منذ أيام في عدة مدن إيرانية.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، مجموعة من المتظاهرين وهم ينقلون الشاب القتيل في سيارة لحظة إصابته، في حين تصاعدت أصوات المحتجين من حوله وهم يهتفون ضد النظام الإيراني ورموزه.

ومنذ الخميس الماضي، بدأت أحدث اضطرابات في إيران، عندما تظاهر المئات في شوارع مشهد، ثاني أكبر مدن إيران؛ للاحتجاج على المصاعب الاقتصادية والفساد المزعوم.

ولكن في تحدٍ سياسي نادر، دعا المتظاهرون سريعًا إلى تنحي الزعماء الدينيين ومنهم أعلى سلطة في نظام ولاية الفقيه، وهو الزعيم الأعلى علي خامنئي.. ولوحظ توسع رقعة الاحتجاجات التي دخلت يومها الخامس على التوالي.